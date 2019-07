Geldtransporter-Überfall: Dritter Verdächtiger in U-Haft

Rund neun Monate nach einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz sitzt jetzt ein dritter Tatverdächtiger in der Hauptstadt in Untersuchungshaft.

Der 34-Jährige, der am 9. Juli in Bulgarien festgenommen wurde, sei nun nach Berlin gebracht worden, twitterte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch (31. Juli 2019). Ihm sei ein Haftbefehl wegen schweren Raubes verkündet worden.