Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Junge Männer zünden Regenbogenfahne in Köpenick an

Zwei Jugendliche haben am Rathaus in Berlin-Köpenick versucht, eine Regenbogenfahne anzuzünden. Zeugen hatten am frühen Sonntagmorgen einen jungen Mann gefilmt als er den Fahnenmast hochkletterte, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Jugendlicher habe ihn beim Klettern geholfen. Der Unbekannte soll mehrfach versucht haben, die gehisste Fahne in Brand zu setzen.

Es sei nur ein kleines Brandloch entstanden. Anschließend flüchteten beide. Die Zeugen stellten das Video der Polizei zur Verfügung. Es werde wegen Sachbeschädigung mit homophobem Hintergrund ermittelt, teilten die Sicherheitskräfte mit. Berlin war am Samstag Austragungsort des 41. Berliner Christopher Street Days.