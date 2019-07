Die Verdächtigen im Alter von 21, 24 und 27 Jahren kamen in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag (26. Juli 2019) sagte. Ihnen wird vorgeworfen, einen 16-Jährigen und zwei andere Jungen zur Prostitution gezwungen zu haben. Die drei Männer sind nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Cousins des 16-Jährigen. Die Polizei durchsuchte auch eine Wohnung in Schöneberg und ein illegales Zeltlager auf einer Brache in Lichtenberg . Die Ermittlungen wurden im Herbst 2018 aufgenommen, nachdem es anonyme Hinweise auf die sexuelle Ausbeutung des 16 Jahre alten Jugendlichen gegeben hatte.