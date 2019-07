Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Aggressiver Mann prügelt Radfahrer ins Krankenhaus

Ein 33-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem Angriff in Berlin-Kreuzberg schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Der Mann wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr vermutlich von einem 21-Jährigen gewaltsam vom Rad getreten, wie die Polizei berichtete. Anschließend ging der Angreifer mit den Fäusten auf den Radler los, der an Kopf und Bein verletzt wurde. Die Polizei wurde auf den aggressiven Mann aufmerksam, als Zeugen ihn beobachten, wie er ein Auto beschädigte. Als die Polizei die Identität des Mannes feststellen wollte, griff er diese an. Der Verdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Nach der erfolgten Identitätsprüfung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

© dpa