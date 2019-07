Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Ehemaliger Mitarbeiter schießt auf Tankstelle

Ein Mann hat in Berlin-Lichtenberg mit einer Zwille auf ein Tankstellengelände geschossen. Seine Schüsse in der Rhinstraße am späten Montagabend waren gezielt, wie ein Sprecher im Lagezentrum der Polizei sagte. Grund sei ein Streit mit den Angestellten der Tankstelle gewesen. Der Mann selbst habe früher dort gearbeitet.

© dpa

Durch Zeugenaussagen konnte er etwa eine Stunde später festgenommen werden. Nach Beobachtungen eines Fotografen der Deutschen Presse-Agentur hatte der Schütze mit Stahlkugeln um sich gefeuert und dabei auch eine Scheibe eines Autos zerstört. Mehrere Geschosse waren demnach auf dem Boden verteilt. Die Polizei habe eine Wohnung in der Nähe durchsucht. Genauere Details lagen zunächst nicht vor.