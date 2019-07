Mordprozess um verschwundene Tochter

Es muss die Hölle sein. Nicht zu wissen, wo das eigene Kind geblieben ist, wie es ihm ergangen ist. Das Verschwinden von Georgine Krüger aus Berlin löste bundesweite Anteilnahme aus. Die Mutter des Mädchens blickt nun auf die bevorstehende Gerichtsverhandlung.

Berlin (dpa/bb) – Im Mordprozess um das Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger ab 31. Juli hofft die Mutter auf Klarheit. Objektive Beweise für den Mord vor fast 13 Jahren lägen bisher wohl nicht vor, ließ die Frau über ihren Anwalt Roland Weber der Deutschen Presse-Agentur mitteilen. Deshalb erwarte sie die Aussagen der verdeckten Ermittler mit Spannung. Die Mutter ist in dem Prozess gegen einen 44-Jährigen am Berliner Landgericht Nebenklägerin. Das rätselhafte Verschwinden des Mädchens war viele Jahre lang einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland.