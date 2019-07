Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Brennende Autos in Charlottenburg und Wilmersdorf

In Berlin haben in der Nacht wieder Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden gegen 3.30 Uhr in der Bundesallee in Wilmersdorf zwei Pkw und ein Minivan in Brand gesetzt. Kurz nach Mitternacht hatte in der Lise-Meitner-Straße in Charlottenburg ein Chrysler gebrannt. Es gab keine Verletzten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

