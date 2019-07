Razzia gegen islamistische Gefährder: Hinweise auf Anschlag

Mit Razzien ist die Polizei in Köln und Düren gegen mutmaßliche islamistische Gefährder vorgegangen. Einer von ihnen soll Kontakte zur Berliner Salafisten-Szene haben. Es habe Hinweise auf einen möglichen Anschlag gegeben.

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Polizei hat nach eigener Einschätzung einen möglichen Terroranschlag verhindert. «Wir hatten aktuell verdeckte Erkenntnisse, dass ein Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte», sagte der Leitende Kriminaldirektor Klaus-Stephan Becker am Donnerstag. Bei Razzien hatten Beamte am Morgen mehrere Wohnungen in Köln und Düren sowie eine Baustelle durchsucht und insgesamt sechs Männer in Gewahrsam genommen. Einer von ihnen, ein deutsch-libanesischer Konvertit aus Berlin, sei schon seit langem als Gefährder bekannt und eng mit der dortigen Dschihadisten-Szene verbunden.