Prozess um Einbruchserie: Vier junge Männer vor Gericht

Wegen einer Serie von Einbrüchen in Berliner Einfamilienhäuser stehen vier junge Männer ab heute vor dem Landgericht. Drei der Angeklagten im Alter von 18, 19 und 20 Jahren sollen als Bande in sechs Häuser eingestiegen sein. Sie sollen dabei Geld und Wertgegenstände gestohlen haben. In fünf weiteren Fällen soll es beim Versuch geblieben sein. Dem vierten Angeklagten wird Beihilfe zur Last gelegt. Er soll bei einigen der Taten in der Zeit von Mitte Dezember 2018 bis Mitte Januar das Fluchtfahrzeug zur Verfügung gestellt oder als Wachposten geholfen haben.

