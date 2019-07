Mordprozess: Tumult nach Freispruch für Clan-Angehörigen

Mehr als zwei Jahre nach einem tödlichen Angriff auf einen 43-jährigen Mann in Britz mit einem Baseballschläger ist ein 21-Jähriger vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden.

Ein Tatnachweis habe sich nicht führen lassen, begründete das Landgericht am Mittwoch (17. Juli 2019). Nach Verkündung des Freispruchs kam es zu einem Tumult im Gerichtssaal. Der als Chef eines bekannten arabischstämmigen Berliner Clans geltende Vater des 21-Jährigen schrie in Richtung des Staatsanwalts, bis ihn Angehörige und Justizwachtmeister auf den Flur drängten. Der Staatsanwalt, der achteinhalb Jahre Jugendstrafe wegen Totschlags gefordert hatte, kündigte Rechtsmittel an.