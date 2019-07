Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Einbruch in eine Tankstelle endet mit Festnahme

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Berlin-Hermsdorf von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der 22 Jahre alte Mann habe am frühen Dienstagmorgen mit einem Gullydeckel die Fensterscheibe des Verkaufsraums einer Tankstelle in der Berliner Straße eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft, wie eine Polizeisprecherin sagte. Polizeibeamte stellten den Mann, der sich bereits mehrere Packungen Zigaretten bereitgelegt haben soll.

© dpa