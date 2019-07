Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mutmaßliche Autoeinbrecher ertappt: zwei Festnahmen

Zwei 27 Jahre alte mutmaßliche Autoeinbrecher sind in Berlin-Schöneberg auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Polizeibeamte bemerkten das Duo in der Nacht zu Montag in der Innsbrucker Straße, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach sollen sich die beiden Männer an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht haben, eingestiegen und kurze Zeit später wieder ausgestiegen sein. Zunächst flüchteten die Männer. Die Beamten kontrollierten den Wagen und stellten fest, dass das Navigationsgerät sowie ein Airbag fehlten. Sie verfolgten das Duo und konnten die beiden 27-Jährigen stellen. Ein Rucksack mit dem Diebesgut wurde sichergestellt.

