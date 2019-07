Falschgeld per Post aus Italien: 50-Jähriger geschnappt

Weil er sich per Post 100 gefälschte 20-Euro-Scheine besorgt haben soll, ist ein Mann in Moabit verhaftet worden.

Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag (12. Juli 2019) auf Twitter mit. Durch einen Hinweis aus Italien bekamen die Ermittler in der Hauptstadt demnach Wind von der Sache: Sie schnappten den Empfänger, nachdem dieser die Sendung abgeholt und geöffnet hatte. Behördensprecher Martin Steltner sagte auf Anfrage, der Haftbefehl sei bereits am Mittwoch ergangen. Dem 50-Jährigen werde Beteiligung an Geldfälschung vorgeworfen.