Ein 23-Jähriger hat zwei Männer am Bahnhof Berlin-Südkreuz mit einem Küchenmesser bedroht.

Verletzt wurde bei dem Vorfall am Mittwochmittag (10. Juli 2019) niemand, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der Verdächtige, ein Deutscher, die beiden auf dem S-Bahnsteig an und hielt ihnen das Messer vor. Alarmierte Polizisten nahmen ihn fest. Das Fahrrad, das er bei der Überprüfung bei sich führte, war in diesem Jahr gestohlen worden. Wieso der Mann das Messer zückte, werde ermittelt.