Fall Georgine Krüger: Mordprozess beginnt Ende Juli

Fast 13 Jahre nach dem Verschwinden der Schülerin Georgine Krüger kommt ein 44-Jähriger wegen Mordes und Vergewaltigung vor das Berliner Landgericht.

Der Prozess solle am 31. Juli beginnen, sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani am Donnerstag (11. Juli 2019). Vorgesehen seien 25 Verhandlungstage bis zum 1. November. Das rätselhafte Verschwinden des Mädchens war viele Jahre lang einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland.