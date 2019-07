Knapp acht Monate nach einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz hat die Polizei einen dritten Verdächtigen gefasst.

Der 34-jährige Mann wurde am Dienstag (09. Juli 2019) in Bulgarien festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Er soll demnach nach Berlin gebracht werden.