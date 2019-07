Tochter mit Schere getötet: Mutter muss in Psychiatrie

Zu dem Drama war es im Februar 2019 in der Wohnung der Familie in Lichtenrade gekommen. Gegen 21.20 Uhr habe sich die Frau in das Schlafzimmer begeben, wo ihr Ehemann und die gemeinsame Tochter bereits schliefen, hieß es im Urteil weiter. Die Frau habe unter Wahnvorstellungen gelitten. «Sie wollte ihr Kind in eine andere Welt bringen.» Für die Dreijährige kam jede Hilfe zu spät.