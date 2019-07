Laptop aus Fahrradkorb gestohlen: Taschendiebe festgenommen

Drei mutmaßliche Taschendiebe im Alter von 19, 22 und 32 Jahren sind in Kreuzberg festgenommen worden.

Die drei Männer sollen am späten Montagnachmittag (08. Juli 2019) am Kottbusser Tor einen Laptop aus einem Fahrradkorb entwendet haben, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer hatte an einer roten Ampel gewartet. Die Diebe flüchteten mit der Beute in den U-Bahnhof und fuhren davon.