Mit Machete bewaffneter Mann geschnappt und eingewiesen

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann ist nach einem Streit auf einer Straße in Friedrichshain von der Polizei überwältigt worden.

Ein Beamter habe körperliche Gewalt eingesetzt, weil sich der 23-Jährige gegen die Festnahme gewehrt habe, teilte die Polizei am Montag (08. Juli 2019) mit. Der Bewaffnete habe eine blutende Nase davongetragen, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Er wurde ambulant in einer Klinik behandelt und kam wegen seines psychischen Zustands in eine psychiatrische Abteilung.