Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mehrere Autos in Berlin-Mitte in Flammen

In Berlin-Mitte haben in der Nacht zu Montag fünf Autos gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, standen alle Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Caroline-Michaelis-Straße. Gegen 01.30 Uhr rückte die Feuerwehr aus und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam und ob es sich möglicherweise um Brandstiftung handelte, war am Montagmorgen noch unklar.

Vergangene Woche waren bereits mehrere Fahrzeuge sowie ein Baucontainer in Berlin-Tiergarten in Flammen aufgegangen, in Tempelhof und in Lichtenrade brannten ein Auto und ein Kleintransporter. In diesen Fällen hat die Polizei nach eigenen Angaben Hinweise auf Brandstiftung.