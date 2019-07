Häftlinge legen zahlreiche Brände in Berliner Gefängnissen

Gefangene in den Berliner Haftanstalten haben in den vergangenen Jahren Dutzende Brände gelegt.

In einigen Fällen kam es zu großen Feuern mit einem hohen Sachschaden. Das geht aus Antworten des Senats auf zwei Anfragen der AfD hervor. Von 2015 bis Mai 2019 brannte es demnach 54 Mal in Gefängniszellen und einigen anderen Räumen, vor allem in den Gefängnissen in Moabit und Tegel, aber auch in Plötzensee und im Berliner Gefängnis Heidering in Brandenburg. Meist handelte es sich um Brandstiftung durch die Häftlinge. In einigen Fällen waren aber auch kaputte Tauchsieder und vergessene brennende Kerzen der Grund für das Feuer.