Dreijährige erstochen: Mutter wegen Mordes vor Gericht

Vier Monate nach der Tötung eines drei Jahre alten Mädchens in Berlin-Lichtenrade steht die Mutter heute vor dem Landgericht. Die 44-Jährige soll ihre schlafende Tochter mit einer Schere attackiert und durch Schnitte in den Hals ermordet haben. Der Vater hatte den Angaben zufolge sein schwer verletztes Kind gefunden. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Mädchen laut Polizei ins Krankenhaus. Die Ärzte konnten die Dreijährige aber nicht mehr retten. Die Mutter soll wegen einer erheblichen Erkrankung bei der Tat nicht schuldfähig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft strebt die Unterbringung der Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

