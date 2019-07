Minderjährige ausgebeutet? Zwei Väter auf der Anklagebank

Gegen zwei Väter, die ihre damals 13-jährigen Söhne von Rumänien nach Berlin geholt und sexuell ausgebeutet haben sollen, hat der Prozess vor dem Landgericht in der Hauptstadt begonnen.

Die drei Männer waren im Dezember 2018 in Rumänien festgenommen und kurz darauf nach Deutschland ausgeliefert worden. In ähnlichen Verfahren sind in Berlin bereits drei Männer zu Strafen von bis zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Prozess wegen Zwangsprostitution, Zuhälterei, Menschenhandel sowie sexuellen Missbrauchs von Kindern wird am 8. Juli fortgesetzt.