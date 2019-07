Geldautomat gesprengt: Maskiertes Duo bedroht Taxi-Fahrer

Unbekannte haben in Marzahn einen Geldautomaten gesprengt.

Kurz zuvor wurde auf dem Vorplatz der Bank in der Mehrower Allee am frühen Montagmorgen (01. Juli 2019) ein Taxifahrer von zwei Maskierten mit einer Schusswaffe bedroht, wie die Polizei mitteilte. «Wir gehen davon aus, dass dieser Vorfall in Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung steht», sagte eine Sprecherin.