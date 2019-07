Busfahrer will Streit schlichten und wird beleidigt

Ein Busfahrer ist in Wilmersdorf von einem Mann fremdenfeindlich beleidigt worden.

Der Bus der Linie 107 stand am Samstagabend in der Berliner Straße, wie die Polizei am Sonntag (30. Juni 2019) mitteilte. Der 59-jährige Fahrer habe einen Streit zwischen einem 78-Jährigen und zwei Frauen bemerkt und sich eingemischt. Daraufhin habe der Senior ihn fremdenfeindlich beleidigt, unter anderem mit den Worten «Scheißtürke». Die alarmierten Beamten notierten eine Anzeige gegen ihn. Der Staatsschutz werde die Ermittlungen übernehmen, sagte eine Polizeisprecherin.