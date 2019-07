Mann züchtet Cannabis in seiner Wohnung

Die Polizei hat Cannabispflanzen in einem Mehrfamilienhaus in Treptow entdeckt und beschlagnahmt.

Durch anonyme Zeugenhinweise waren die Beamten am Samstag (29. Juni 2019) auf das Haus in der Otto-Krüger-Zeile aufmerksam geworden, wie die Sicherheitskräfte am Sonntag erklärten. Demnach lag bereits im Treppenhaus ein Cannabisgeruch in der Luft, dem die Beamten bis zur Wohnungstür folgten.