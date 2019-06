Zwei Kilo Cannabis in Neuköllner Café gefunden

Bei Kontrollen von Lokalen in Neukölln sind Drogen gefunden worden.

Im Hinterzimmer eines Cafés beschlagnahmten Ermittler am Donnerstagabend (27. Juni 2019) zwei Kilo Cannabis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daneben befanden sich in einem Geldschrank mehrere Kleinkaliberpatronen, Goldschmuck und ein vierstelliger Geldbetrag. Aus dem Besitz eines Besuchers beschlagnahmten die Einsatzkräfte mehrere Behälter mit einem weißlichen Pulver.