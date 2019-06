Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Schlägerei vor Club: Gesuchte Verdächtige identifiziert

Nach einer öffentlichen Fahndung hat die Berliner Polizei die beiden Männer identifiziert, die zwei andere Männer vor einem Club nahe dem Ku'damm angegriffen und schwer verletzt haben sollen. Es handele sich um einen 23- und einen 35-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach seien nun alle Verdächtigen identifiziert. Ein 42-Jähriger sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an.

© dpa

Die Schlägerei ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum 10. März nach einem Streit vor dem Club «Maxxim». Eine Gruppe von sechs Männern, darunter die beiden Gesuchten, soll auf zwei Männer eingeschlagen und eingetreten haben. Eines der beiden Opfer flüchtete, wurde aber eingeholt und erneut getreten. Am 13. Mai veröffentlichte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera.