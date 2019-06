Brennende Fahrzeuge in Köpenick und Weißensee

Nach Polizeiangaben brannte gegen 2.15 Uhr ein Kleintransporter am Stellingdamm in Köpenick . Zuvor fing in Weißensee ein Auto in der Falkenberger Straße Feuer. Alarmierte Rettungskräfte löschten die Brände. Weitere Fahrzeuge wurden in beiden Fällen nicht beschädigt. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Die Polizei geht derzeit sowohl in Weißensee , als auch in Köpenick von Brandstiftung aus.