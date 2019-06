Prostituierte misshandelt? Polizist schweigt vor Gericht

Ein Berliner Polizeibeamter soll eine Prostituierte in seinem Auto vergewaltigt und dabei körperlich schwer misshandelt haben.

Der Polizist soll der Geschädigten laut Anklage im Dezember 2018 in Berlin-Tiergarten zunächst 70 Euro übergeben haben. Geschützter Geschlechtsverkehr für die Dauer von maximal 20 Minuten sei vereinbart gewesen. «Da ihm bewusst war, dass die Zeugin nicht bereit sein würde, darüber hinaus und ohne Verwendung eines Kondoms sexuelle Handlungen durchzuführen, schlug er der Zeugin wiederholt mit der Faust in das Gesicht und würgte sie mit den Händen am Hals», so die Anklage. Die 70 Euro habe er der Geschädigten wieder weggenommen.