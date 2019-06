Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mutmaßlicher Drogenhändler in U-Haft

Bei einer Drogenrazzia sind in Berlin mehr als 20 000 Euro sowie 850 Gramm Crystal Meth beschlagnahmt worden. Gegen den mutmaßliche Drogenhändler sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Wohnung des 56-Jährigen im Stadtteil Charlottenburg wurde bereits am Dienstag durchsucht. Bei dem Bargeld waren auch andere Währungen wie Dollar und britisches Pfund dabei. Das Geld stamme vermutlich aus Drogenverkäufen, hieß es.

