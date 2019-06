Räumung des Bürokomplexes «Treptowers»

Eine unbekannte Person taucht in einem «nicht-öffentlichen» Bereich eines Berliner Hochhauses auf - und löst einen Großeinsatz der Polizei aus. Am Tag danach gibt es Entwarnung. Doch viele Fragen bleiben unbeantwortet.

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Hochhauskomplex «Treptowers» ist am Freitagabend wegen Sprengstoffverdachts geräumt worden. Später gaben die Sicherheitsbehörden Entwarnung. «Es wurde gestern nichts gefunden, was auf eine konkrete Gefahr hinweist», sagte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft, Mona Lorenz, am Samstag. Demnach wurde der Einsatz aufgrund eines Mannes ausgelöst, der sich in einem «nicht-öffentlichen Bereich» des Gebäudes in Berlin-Treptow aufgehalten habe.