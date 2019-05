Berliner Gefängnisse: Mehr als 80 Dolmetscher stehen bereit

Im Knast gelten strenge Regeln. Doch wenn Gefangene die gar nicht versteht? In den Berliner Haftanstalten wächst der Anteil ausländischer Insassen - und damit auch der Bedarf an Dolmetschern.

Berlin (dpa/bb) - Für ausländische Gefangene in den Berliner Haftanstalten stehen 86 Dolmetscher bereit. Allein im Gefängnis Heidering arbeiten regelmäßig sieben Sprachmittler, in Moabit zehn sowie in Plötzensee einer, wie die Justizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.