Polizei befreit Schafe: Mit Kabelbindern gefesselt

Berliner Polizisten haben vier Schafe auf dem Gelände eines Autohandels in Buckow befreit.

Die Tiere waren an Vorder- und Hinterläufen mit Kabelbindern fixiert, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch (29. Mai 2019) sagte. Die Tiere hatten demnach kein Futter und standen auf Splitt. Die Beamten waren am Sonntag alarmiert worden.