Millionenbetrug mit Dieselkraftstoff vor Gericht

Auf den Papieren taucht Schmieröl auf und nur das wird versteuert. Tatsächlich soll ein 49-Jähriger riesige Mengen als Kraftstoff verkauft und so den deutschen Staat um Millionen betrogen haben. Es ist nicht der erste derartige Fall am Landgericht Magdeburg.

Magdeburg (dpa) - Mit einer zweieinhalbstündigen Anklageverlesung hat am Landgericht Magdeburg ein neuer Großprozess um Steuerbetrug mit Dieselkraftstoff begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49 Jahre alten Angeklagten vor, Steuern in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Als Teil einer Bande und Geschäftsführer einer Firma in Berlin habe er zwischen September 2017 und Januar 2019 mehr als 14 Millionen Liter Ölgemisch als Kraftstoff über ein Firmengelände in Burg bei Magdeburg verkauft. Schmieröle werden wesentlich geringer besteuert als Kraftstoffe.