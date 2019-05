Diesel als Schmieröl deklariert? Neuer Mammutprozess

Es ist das vierte große Verfahren am Landgericht Magdeburg um Steuerbetrug mit falsch deklariertem Diesel-Kraftstoff. Wieder geht es um Millionen - und mehr als 500 Straftaten.

Magdeburg (dpa/sa) - Am Landgericht Magdeburg beginnt ein neues Großverfahren um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe mit falsch deklariertem Diesel-Kraftstoff. Von Mittwoch (10.00 Uhr) an muss sich ein 49 Jahre alter Angeklagter wegen insgesamt 504 Taten verantworten, wie das Gericht mitteilte. Er soll zwischen September 2017 und Januar 2019 Steuern in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro hinterzogen haben.