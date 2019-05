Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Auto in Reinickendorf brennt: Ermittlung wegen Brandstiftung

Ein Auto hat am frühen Montagmorgen in Berlin-Reinickendorf gebrannt. Nach Polizeiangaben bemerkte ein Anwohner das in Flammen stehende Fahrzeug und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Demnach wurde ein weiteres Auto durch den Brand leicht beschädigt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

© dpa