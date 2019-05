Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

32-Jähriger in Neukölln angeschossen: Drei Tatverdächtige

Nach mehreren Schüssen auf einen 32-Jährigen in Berlin-Neukölln ermittelt die Polizei jetzt gegen drei Verdächtige. Spezialkräfte durchsuchten am Donnerstagmorgen deren Wohnungen in Kreuzberg, Britz und Mitte. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten, richten sich die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen drei Männer im Alter von 28, 32 und 50 Jahren. Beschlagnahmt wurden bei den Durchsuchungen Tablets, Handys und ein Messer.

© dpa

In der Nacht zu Sonntag hatten Nachbarn mehrere Schüsse in der Schinkestraße zwischen Kottbusser Damm und Landwehrkanal gehört. Die alarmierte Polizei fand den 32-Jährigen, der im Hüftbereich schwer verletzt war. Der Mann kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die Schützen waren zunächst geflüchtet.

Laut Mitteilung behaupteten der Verletzte selbst und der 28-Jährige, sie wären von dem 50-Jährigen und weiteren bislang noch Unbekannten angegriffen worden. Der 50 Jahre alte Verdächtige habe wiederum angegeben, dass die beiden Jüngeren die Initiative ergriffen haben sollen.