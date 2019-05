Streit am Plötzensee eskaliert: Männer werden verletzt

Das Duo war am Dienstagabend (21. Mai 2019) zu Fuß mit einer Frau am Ufer des Plötzensees unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort trafen die beiden 32- und 43-Jährigen demnach auf einen ihnen unbekannten Mann, mit dem sie in Streit gerieten. Der Mann habe ein Messer gezogen und damit den 32-Jährigen leicht am Arm und den 43-Jährigen schwer an der Hand verletzt, hieß es. Er kam in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt.