Wie die Polizei am Dienstag (21. Mai 2019) mitteilte, soll der maskierte Mann am 17. Dezember 2018 die Tankstelle in der Straße Am Juliusturm gegen 5.00 Uhr betreten, die damals 20-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld gestohlen haben. Anschließend sei er mit dem Fahrrad geflüchtet. Die Polizei fragt, wer Angaben zur Identität oder den Aufenthaltsort des Mannes machen kann