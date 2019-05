In Schöneberg hat ein Auto gebrannt.

Am Montagabend gegen 21.00 Uhr fing es auf einem Parkplatz in der Peter-Vischer-Straße Feuer, wie ein Polizeisprecher am Dienstag (21. Mai 2019) sagte. Die alarmierten Rettungskräfte löschten den Brand. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden zwei weitere Fahrzeuge leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus.