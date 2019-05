Mit einer abgebrochenen Bierflasche hat ein Mann in Lichtenberg versucht, zwei Autos zu stehlen.

Der Unbekannte habe am Donnerstagvormittag (16. Mai 2019) in der Möllendorffstraße die Beifahrertür eines Autos aufgerissen, das an einer roten Ampel hielt, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit der Flasche habe er den Fahrer bedroht, der bei Grün weiterfuhr und den Mann so aus dem Wagen drängen konnte, hieß es. Schon zuvor soll der Unbekannte in einem Hinterhof in der gleichen Straße von zwei Mitarbeitern einer Firma die Schlüssel zu einem Firmenfahrzeug gefordert haben. Als die Männer sagten, sie hätten die Schlüssel nicht, soll er weiter gelaufen sein.