Kunstraub in Grundschule: Einbrecher stehlen goldenes Nest

Unbekannte haben aus einer Schule in Biesdorf ein wertvolles goldenes Vogelnest gestohlen.

Der Sicherheitsdienst habe in der Nacht zum Mittwoch (15. Mai 2019) den Diebstahl des Kunstwerkes in der Grundschule am Fuchsberg bemerkt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Das Nest besteht demnach aus massiven Feingold-Zweigen. «Die Ausstellungsvitrine wurde gewaltsam geöffnet. Wir gehen von Einbruchdiebstahl aus».

Goldenes Vogelnest 80 000 Euro wert Der Wert des Kunstwerks beträgt nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 80 000 Euro. Die Spurenaufnahme war am Mittwochmittag bereits abgeschlossen. «Wir suchen Zeugen, die in der Nacht an der Schule etwas Verdächtiges beobachtet haben: Fremde Autos, Menschen oder laute Geräusche», so die Polizeisprecherin.

Nest seit 2018 im gläsernen Safe ausgestellt Das Kunstwerk wurde im Herbst vergangenen Jahres vom Berliner Künster Thorsten Goldberg fertiggestellt. Es war als «ideeller Grundstock» an die im September 2018 neu eröffnete Grundschule übergeben worden. Das Nest besteht nach Angaben des Künstlers aus 74 massiv gegossenen Ästen aus Feingold. Es wurde demnach in einem gläsernen Safe in der Schule ausgestellt.

