Die beiden seien mutmaßlich am frühen Dienstagmorgen (14. Mai 2019) in ein Lokal in der Nostitzstraße in Kreuzberg eingebrochen und hätten Geld gestohlen, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin rief die Polizei. Den 16-Jährigen entdeckte die Polizei anschließend auf einer nah gelegenen Baustelle, wo er sich unter Baumaterialien versteckt hatte.