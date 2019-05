Apothekerehepaar soll seit Jahren Rezepte gefälscht haben

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt gegen zwei Frauen und einen Mann aus Brandenburg wegen des Verdachts des Betrugs mit Rezepten für Arzneimittel. Ein 60 und 58 Jahre altes Apothekerehepaar und eine 31-Jährige stehen im Verdacht, seit mehreren Jahren Verschreibungen gefälscht zu haben, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte.

In Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden am Dienstag Wohn- und Geschäftsräume in Thüringen und Brandenburg durchsucht. Gegen die drei Beschuldigten sei Haftbefehl erlassen worden, sagte der Sprecher. Die Schadenshöhe sei noch nicht ermittelt, gehe aber sicher in die Hunderttausende.