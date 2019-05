Nachbarschaftsmobbing in Spandau: Polizei ermittelt

Laut einem «Spiegel»-Bericht erstellten die betroffenen Hausbewohner in Spandau eine Liste mit 265 Mobbingvorfällen in den vergangenen drei Jahren. Das provokative Verhalten des verdächtigen Mannes wird auch durch sein Verhalten gegenüber der Polizei deutlich: Während Polizeipressesprecher Thilo Cablitz in Uniform vor der Kamera von «Spiegel TV» über die Ermittlungen berichtet, kommt der Mann mit Sonnenbrille dazu, stellt sich unmittelbar daneben und starrt schweigend in die Kamera.