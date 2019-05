Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Bildungssenatorin: Gewalt an Schulen besser meldbar machen

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will die Meldeverfahren für Gewaltvorfälle an Berliner Schulen ebenso wie die Notfallpläne an den Einrichtungen überarbeiten. Ziel soll sein, besser zwischen unterschiedlichen Formen von Gewalt und Konflikten differenzieren und zielgenauere Unterstützungsangebote für Schulen und Kinder unterbreiten zu können, sagte die SPD-Politikerin am Montag.

© dpa

So sei das Phänomen des Mobbings in den aktuellen Verfahren nicht zeitgemäß abgebildet. «Das wird für uns in jedem Fall ein Thema sein», so Scheeres. Klarer müsse auch geregelt werden, was die Schulen selbst klären könnten und welche Institutionen bei anderen Fällen helfen könnten.

Grundlage für die Überarbeitung der Verfahren sollen Berichte von Experten sein, die die bisherigen Abläufe analysiert haben. Die Fachleute kamen unter anderem zu dem Schluss, dass Schulen zuletzt zwar jedes Jahr mehr Gewaltvorfälle meldeten, dies aber nicht zwingend auf eine Zunahme von Gewalt an Schulen hindeutet. Vielmehr beteiligten sich mehr Schulen an den Meldeverfahren und suchten offensiver nach Hilfe.