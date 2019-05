Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt

Bei Schüssen in einem Lokal in Schöneberg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor soll es am Tatort, eine Teestube in der Kurfürstenstraße, einen Streit gegeben haben, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

© dpa

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ein weiterer Mann wurde von einem Streifschuss getroffen. Er wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die beiden Verdächtigen sollen nach der Tat am späten Donnerstagabend mit einem Auto geflüchtet sein. Die Polizei nahm einen Verdächtigen später fest. Ob es sich dabei um einen der Täter handele oder er lediglich der Fahrzeughalter sei, werde noch geprüft, hieß es am Freitagmorgen.

