Rosa Stehplätze für Berliner Drogendealer: Nur so eine Idee?

Der Manager war am Donnerstag im Park unterwegs, durfte aber offiziell nichts sagen und verwies auf das Bezirksamt. Die Aufregung verstehe er nicht, sagte Demirci. In einer Diskussion mit Besuchern bemerkte er, grundsätzlich habe schon vor zwei Jahren im Handlungskonzept für den Park gestanden, dass man in bestimmten Bereichen um die Spielplätze, den Kinderbauernhof und an manchen Eingängen keinen Drogenhandel haben wolle. Daraus ergebe sich eben, dass in anderen Gebieten der Drogenhandel für weniger problematisch für die Anwohner gehalten werde.