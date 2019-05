Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Raubüberfälle auf Frauen in Berlin-Kreuzberg: Prozessbeginn

Weil er vier Frauen in Berlin-Kreuzberg auf offener Straße überfallen und beraubt haben soll, muss sich ein 24-Jähriger von heute an vor dem Landgericht verantworten. Zu den mutmaßlichen Taten kam es im Oktober 2018 vergangenen Jahres. Den Ermittlungen zufolge soll der Angeklagte in drei Fällen den jeweiligen Opfern das Handy gewaltsam entrissen haben, im vierten Fall das Portemonnaie.

Dem 24-Jährigen wird außerdem ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte zur Last gelegt, die ihn nach einer mutmaßlichen Beleidigung und einer versuchten Körperverletzung in einem Supermarkt kontrollieren wollten. Für den Prozess sind fünf Tage vorgesehen.